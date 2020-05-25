В журнале «Quaternary Science Reviews» обнародованы результаты исследования, проведенного американскими учеными в южной точке Африки. Специалисты изучили прибрежные пещеры в районе залива Моссел. И пришли к выводу, что здесь даже во время ледниковых периодов (примерно 150 тысяч лет назад) имелись комфортные условия не только для древних людей, но и для животных. А все потому, что тут существовала изолированная экосистема, защищенная от природных катаклизмов. Изучение останков доисторических травоядных антилоп позволило сделать заключение, что даже животные, считающиеся мигрирующими, никуда отсюда не уходили.

Исследованная местность получила название «Эдем для людей и животных», сообщает телеканал «НАУКА».