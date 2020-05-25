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Газета "Кишиневские новости"

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Жуткая история произошла в Варшавском зоопарке

25 мая
18:36 2020
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В столице Польши после карантина открылся зоопарк. И в нем сразу же случилось чрезвычайное происшествие. Подвыпивший мужчина каким-то образом попал в вольер к медведю. Он по-хозяйски обошел загон, где обитает косолапый, а затем, поняв, что может попасть в лапы хищника, прыгнул в бассейн.

Зверь тут же сиганул за непрошенным гостем и тоже оказался в воде. Какое-то время казалось, что жизнь нетрезвого посетителя висит на волоске. Однако он решил не ретироваться, а сам напал и начал даже топить хищника. Медведю это, естественно, не понравилось и незадачливому пловцу удалось спасаться бегством, пишет газета «Rzeczpospolita».

Чтобы помочь бедолаге выбраться, пришлось призвать на помощь оперативные службы. Интересно, что посетитель получил лишь несколько царапин, а вот у медведя случился стресс. Теперь он находится под наблюдением ветеринаров.      

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