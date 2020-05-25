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Газета "Кишиневские новости"

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Золото французского дедушки обнаружили спустя много лет

25 мая
18:36 2020
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Дети, которых родители на время карантина отправили в гости к дедушке, сделали удивительную находку. Решив соорудить для игры домик из простыней, они почувствовали, что в постельном белье лежит что-то тяжелое.

Когда взрослые решили рассмотреть находку повнимательнее, оказалось, что перед ними – два слитка золота, каждый весом в килограмм. Экспертиза подтвердила, что это действительно драгоценный металл, и оцениваются слитки как минимум в сто тысяч евро. По мнению специалистов, золото хранилось в квартире с пятидесятых годов прошлого века, сообщает телеканал BFM.

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