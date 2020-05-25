Палеонтологи нашли скелеты примерно шестидесяти гигантских животных. По мнению специалистов, это были одни из самых крупных представителей своего семейства. Предполагается, что они могли достигать до 4 метров в высоту, а вес их приближался к 10 тоннам, передает ТАСС. Считается, что они вымерли более одиннадцати тысяч лет назад.

О том, что в этой местности когда-то жили мамонты, ученым было известно. В прошлом году неподалеку от строящегося аэропорта при раскопках были обнаружены ловушки для этих животных, в которых нашли множество костей доисторических гигантов. Теперь получено еще одно весомое подтверждение факту обитания в Мексике мамонтов.