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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В Иерусалиме у Стены Плача сделаны находки времен Римской Империи

24 мая
20:01 2020
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Археологи обнаружили три комнаты, высеченные в скале

По мнению специалистов, находке не менее 1400 лет. Три помещения, соединенные между собой лестницами, богато украшены – тут и арки, и мозаика, и скульптуры. А еще в стенах имеются ниши для масляных ламп.

Найдены и сами лампы, и кухонная утварь, и сосуды для хранения зерна и масла. Археологи предположили, что помещения служили кухнями и трапезными или, возможно, кладовыми.

Стена Плача – все, что осталось от храма, который в 70-м году новой эры разрушили римские захватчики. Под ней намечено провести масштабные раскопки, чтобы в перспективе организовать подземный выставочный зал и показать в нем все, что удалось найти поисковым экспедициям. При этом планируется сделать так, чтобы туристы, пришедшие посмотреть на древности, не мешали молящимся, передает ria.ru.     

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