Их похоронили в общей гробнице

Китайские археологи сделали интересную находку. Они обнаружили своего рода «двухкомнатную» гробницу – в ней две погребальные камеры. А особенность ее в том, что между камерами имеется маленькое окошко. В Китае такие конструкции считаются «мостом в загробный мир», пишет «Синьхуа».

Специалисты определили, что супруги, чьи скелеты находились в камерах, были похоронены около 1000 лет назад. Видимо, эта семейная пара так любила друг друга, что не захотела разлучаться даже после смерти. Вот супругов и похоронили в гробнице с таким «мостом».