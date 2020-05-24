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Газета "Кишиневские новости"

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Смерть не разлучила китайских супругов даже через 1000 лет

24 мая
19:51 2020
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Их похоронили в общей гробнице

Китайские археологи сделали интересную находку. Они обнаружили своего рода «двухкомнатную» гробницу – в ней две погребальные камеры. А особенность ее в том, что между камерами имеется маленькое окошко. В Китае такие конструкции считаются «мостом в загробный мир», пишет «Синьхуа».   

Специалисты определили, что супруги, чьи скелеты находились в камерах, были похоронены около 1000 лет назад. Видимо, эта семейная пара так любила друг друга, что не захотела разлучаться даже после смерти. Вот супругов и похоронили в гробнице с таким «мостом».

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