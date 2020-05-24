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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове сегодня чествуют святых братьев Кирилла и Мефодия

24 мая
19:41 2020
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Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный поздравила всех славян Молдовы с Днем славянской письменности и культуры.

Сегодня отмечается великий праздник всех славян – День славянской письменности и культуры, когда чествуются святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Благодаря им, более 400 миллионов носителей славянских языков по всему миру, в том числе в нашей стране, сегодня могут писать и излагать свои мысли на родном языке.

«Поздравляю всех граждан Молдовы, для которых русский, украинский, болгарский, польский, белорусский или другие славянские языки являются родными.

С нескрываемой гордостью хочу отметить тот факт, что нынешнее руководство страны с уважением и должным вниманием относится к вопросам сохранения языка и культуры славянских народов, проживающих на территории Республики Молдова.

Право разговаривать, читать и писать на родном языке – одно из главнейших прав, неотъемлемое в каждодневной жизни человека, которое цивилизованное демократическое государство обязано обеспечить», – говорится в тексте поздравления Зинаиды Гречаный.

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