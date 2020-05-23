Депутат ПСРМ Василий Боля намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с жалобой на парламентария Юрия Реницэ, которого обвиняет в клевете. Об этом Василий Боля сообщил во время брифинга в парламенте 21 мая.

«Ранее он заявлял о том, что якобы я получал некие займы, которые пожертвовал затем на кампанию по выборам президента 2016 года в пользу кандидата Игоря Додона. Это является ложью. 15 мая я обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой предоставить официальную информацию о том, делал ли я в ходе предвыборной кампании 2016 года пожертвования в поддержку Игоря Додона. В ответе ЦИКа говорится, что в финансовых отчетах избирательной кампании по выборам президента Республики Молдова в 2016 году я, как донор, не числюсь», – сказал Василий Боля.

Депутат отметил, что положения статьи 311 Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет за клевету и ложные обвинения.

«Очевидно, что я был не единственным, кто подвергся атаке со стороны этого человека. Но я надеюсь, что другие мои коллеги, которые также были ложно обвинены, обратятся с запросами для того, чтобы он был привлечен к ответственности в соответствии с законом», – заключил Василий Боля.