Черепаха! Первое, что приходит на ум – старая и мудрая! Киношный персонаж, любимый взрослыми и детьми – Черепаха Тортилла, – тому подтверждение. А ведь ученые нашли доказательства того, что эти потрясающие рептилии живут на Земле уже больше 220 миллионов лет!

А еще есть любимые мультяшные герои – Черепашки-Ниндзя – которые сражаются со злом и всегда выходят победителями, они проходят через массу перипетий, демонстрируя чудеса выживания. А ведь черепахам действительно пришлось многое пережить – динозавры вымерли, а они выжили. Но сегодня им сложно, как никогда. Ведь рядом с ними не динозавры, а человек. Именно люди стали для черепах злом. В самых дорогих ресторанах мира подаются блюда из экзотического черепашьего мяса. Да и охотников за крепкими панцирями этих рептилий развелось очень много. Безделушки из них хорошо покупают туристы из разных стран.

От соседства с человеком гибнет огромное количество черепах! Люди в местах обитания рептилий оставляют груды мусора, а морское побережье покрыто пластиком – и это тоже дело рук человеческих. А еще человек зарабатывает, водя экскурсии в места, где черепахи откладывают яйца, – туристам это очень нравится. А то что это не нравится самке, которая не может выйти в подготовленное место и отложить яйца, человека мало беспокоит.

И вот, чтобы хоть как-то загладить вину людей перед черепахами, энтузиасты из калифорнийского Малибу в 1990 году организовали Американское общество спасения черепах, основная задача которого спасти популяцию черепах, помочь им выжить. В 2000 году именно они инициировали проведение необычного праздника – Всемирного дня черепахи, чтобы привлечь к этой проблеме внимание как можно большего количества человек. Они стремятся достучаться до сердца каждого: черепахам, которые уже сегодня в Красной книге, без нашей помощи не выжить!