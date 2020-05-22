Луна в Близнецах. Начните с дел, требующих немедленного решения.

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 23 мая?

Новолуние дарит вам новые силы и нарастающую энергию. Проснувшаяся активность требует немедленно разобраться с делами – и новыми, и накопившимися. Начните с дел, требующих немедленного решения. День благоприятен для проведения финансовых операций, заключения договоров. Любые начинания 23 мая будут успешными и обязательно получат поддержку. Стройте планы, займитесь самообразованием – в любой сфере это принесет положительные результаты, завершите дела, которые откладывали в последнее время из-за нехватки времени или сил. Попробуйте восстановить отношения, которые зашли в тупик – есть шанс вывести их на новый уровень.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!