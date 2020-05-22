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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 23 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 23 мая
22 мая
19:01 2020
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По Святцам 23 мая День Ангела у Анисима, Василия, Исидоры, Киприан, Лаврентий, Симон, Таисии.

Цельные и благородные. Трудолюбивые и жизнерадостные. Эти люди умеют быть счастливыми! Судьба подарила им множество талантов и немерено жизненных сил, для того чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Энергичные и успешные, у них все идет по плану, ими же разработанному. Они ответственные работники, строгие, но справедливые руководители. Много и с удовольствием работают, умеют искренне радоваться своим и чужим победам. Любят активный отдых и безудержное веселье, хотя их эмоции всегда под контролем.

Поздравляем именинников!

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