По Святцам 23 мая День Ангела у Анисима, Василия, Исидоры, Киприан, Лаврентий, Симон, Таисии.

Цельные и благородные. Трудолюбивые и жизнерадостные. Эти люди умеют быть счастливыми! Судьба подарила им множество талантов и немерено жизненных сил, для того чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Энергичные и успешные, у них все идет по плану, ими же разработанному. Они ответственные работники, строгие, но справедливые руководители. Много и с удовольствием работают, умеют искренне радоваться своим и чужим победам. Любят активный отдых и безудержное веселье, хотя их эмоции всегда под контролем.

Поздравляем именинников!