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Газета "Кишиневские новости"

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В США на дороге валялась сумка с миллионом долларов

21 мая
20:21 2020
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Семья Шанц из штата Вирджиния во время поездки на автомобиле заметила на обочине дороги большую сумку. Путешественники подумали, что кто-то недобросовестный оставил тут мешок с мусором, и решили забрать его, чтобы выбросить, куда следует.

Однако внутри был вовсе не мусор, а пластиковые пакеты, логотип которых свидетельствовал о принадлежности к почтовой службе. Более того, неподалеку нашлась еще одна такая же сумка с тем же содержимым. Вызванные полицейские обнаружили в сумках деньги – около миллиона долларов. Похоже, работники почты просто потеряли деньги во время транспортировки, сообщает WTVR.

Правоохранительные органы ведут расследование происшествия. Наградили ли чем-то добропорядочных граждан, не сообщается.  

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