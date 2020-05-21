Стоунхедж, расположенный на территории Великобритании – один из самых знаменитых археологических памятников в мире, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это целый комплекс кольцевых и подковообразных сооружений, сложенных из гигантских каменных глыб. С помощью современных методов исследования удалось определить, что относится памятник к Новокаменному и Бронзовому векам.

Не одно столетие ученые ломали голову над тем, как древним людям, владеющим лишь примитивными технологиями, удалось возвести такой огромный объект. И вот теперь с помощью аэрофотосъемки удалось получить ответ на этот вопрос. На снимках видно, что на поверхностях глыб имеются выпуклости и углубления, явно имеющие искусственное происхождение. Это позволило сделать вывод, что плиты собирали по принципу конструктора «Lego»: выпуклости одних блоков вставляли в углубления других, сообщает «The Sun».