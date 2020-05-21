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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 мая 6 704 зараженных

21 мая
19:36 2020
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К вечеру 21 мая в Молдове зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусом, из которых 4 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1267, из них первичных – 1046, а повторных – 221.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 6 704 человека.

Из 151 нового случая на сегодняшний день 26 – это медицинские работники, в том числе 6 врачей, 14 медсестер и 6 сотрудников вспомогательного персонала. На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заражения среди работников системы здравоохранения составляет 1418, в том числе: врачей – 330, медсестер – 545, дворников – 73, фармацевтов – 20, вспомогательного персонала – 450 человек.

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