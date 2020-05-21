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Газета "Кишиневские новости"

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Университеты США потеряют $ 45 млрд на иностранных студентах

21 мая
14:26 2020
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Доходы университетов оказались под угрозой из-за пандемии, заставившей иностранных студентов вернуться домой.

Западные университеты оказались в непростом положении. Если раньше они взымали плату со студентов, находящихся на домашнем обучении, а также зарабатывали на экскурсиях и общежитиях, то с наступлением пандемии эти финансовые потоки оказались перекрытыми.

Но главное – университеты лишились настоящей золотой жилы – иностранных абитуриентов. Стандартные $ 11 000 за год обучения в США для иностранного студента как правило возрастали до $ 71 000. А суммарный доход от иностранных студентов, обучающихся в США, оценивается в $ 45 млрд.

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