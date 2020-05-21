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Газета "Кишиневские новости"

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Группировка Шора-Канду готовит возвращение Плахотнюка в Молдову

21 мая
11:21 2020
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Предупреждение об этом политикам сделал президент Игорь Додон

«Пешки Плахотнюка – группа Шора-Канду в парламенте и Ренато Усатый вне его – будут сотрудничать, чтобы Плахотнюк вернулся в Молдову. Осталось, чтобы это поняли правые силы, потому что я это понимаю, ДПМ также понимает. Это цель. Плахотнюк хочет вернуться, но для этого нужна контролируемая группа депутатов. Поэтому он сейчас покупает депутатов, ведь они не уходят по собственному желанию», – сказал Игорь Додон.

По мнению президента, группировка Плахотнюка пытается стравить ПСРМ и составные части блока АКУМ, чтобы «играть» посередине.

«Их цель – купить пакет депутатов, чтобы левоцентристские силы потеряли большинство в парламенте. Правые не смогут сформировать большинство, он хочет столкнуть нас лбами с правыми – прорусскими, проевропейскими мессаджами, чтобы в итоге свалить и одних и других. Так поступил Плахотнюк с Филатом и Ворониным. Нам должно хватить мозгов не позволить, чтобы нами играла мафия и бандиты Плахотнюка – эти двое в парламенте и один вне его», – заявил президент.

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