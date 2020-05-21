Предупреждение об этом политикам сделал президент Игорь Додон

«Пешки Плахотнюка – группа Шора-Канду в парламенте и Ренато Усатый вне его – будут сотрудничать, чтобы Плахотнюк вернулся в Молдову. Осталось, чтобы это поняли правые силы, потому что я это понимаю, ДПМ также понимает. Это цель. Плахотнюк хочет вернуться, но для этого нужна контролируемая группа депутатов. Поэтому он сейчас покупает депутатов, ведь они не уходят по собственному желанию», – сказал Игорь Додон.

По мнению президента, группировка Плахотнюка пытается стравить ПСРМ и составные части блока АКУМ, чтобы «играть» посередине.

«Их цель – купить пакет депутатов, чтобы левоцентристские силы потеряли большинство в парламенте. Правые не смогут сформировать большинство, он хочет столкнуть нас лбами с правыми – прорусскими, проевропейскими мессаджами, чтобы в итоге свалить и одних и других. Так поступил Плахотнюк с Филатом и Ворониным. Нам должно хватить мозгов не позволить, чтобы нами играла мафия и бандиты Плахотнюка – эти двое в парламенте и один вне его», – заявил президент.