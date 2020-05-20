37-летний гражданин Сингапура Пунитан Дженасан был приговорен к смертной казни посредством видеозвонка в приложении Zoom.

Пока Сингапур остается в режиме самоизоляции из-за коронавируса, подавляющее большинство судебных заседаний отложено до 1 июня. Дело Дженасана стало первым, проведенным в онлайн режиме с последующим вынесением смертного приговора. Дженасан обвинен по делу о нелегальном распространении наркотиков в 2011 году.

За 2013 год в Сингапуре были казнены 18 человек, 11 из которых обвинены в распространении запрещенных веществ.