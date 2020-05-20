Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что из-за коронавируса порядка 60 млн человек окажутся за чертой бедности.

По предварительным оценкам экспертов, банк ожидает падения мировой экономики на 5% только в этом году. Уже на данный момент миллионы потеряли рабочие места, частное предпринимательство не справляется.

Всемирный банк формулирует понятие «за чертой бедности», как жизнь одного человека в сутки меньше чем на $ 1,90. Дэвид Малпасс заявил, что на данный момент 100 государств уже получили неотложную финансовую помощь, однако «этого не хватит».