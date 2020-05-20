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Газета "Кишиневские новости"

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Всемирный банк предупреждает: 60 млн окажутся за чертой бедности

20 мая
13:36 2020
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Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что из-за коронавируса порядка 60 млн человек окажутся за чертой бедности.

По предварительным оценкам экспертов, банк ожидает падения мировой экономики на 5% только в этом году. Уже на данный момент миллионы потеряли рабочие места, частное предпринимательство не справляется.

Всемирный банк формулирует понятие «за чертой бедности», как жизнь одного человека в сутки меньше чем на $ 1,90. Дэвид Малпасс заявил, что на данный момент 100 государств уже получили неотложную финансовую помощь, однако «этого не хватит».

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