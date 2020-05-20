Словения подарила нам самый сладкий праздник!

Словения – страна, где пчеловодство издавна было главным сельскохозяйственным промыслом, где и сегодня чтят традиции. Именно там 20 мая родился основоположник современного пчеловодства Антон Янша. Именно там родилась и идея учредить Всемирный день пчел! Этот праздник совсем еще молод – в этом году ему 3 года.

Цветущие луга и леса – родной дом для маленьких тружениц, которым природа уготовила совершенно особенную роль в жизни человека.

Пчелы! Им посвящают стихи, о них поют песни. А как еще может человек отблагодарить того, кто помогает жить! Эта маленькая трудяга опыляет плодовые деревья в садах, и на наших столах появляются вишня и черешня, абрикосы и персики, яблоки и груши. Ну, а мед – любимое лакомство и детей, и взрослых! А знаете ли вы, сколько цветов должны облететь полосатые красавицы, чтобы получился всего один литр меда? Четыре миллиона! А ведь кроме этого есть и другие продукты пчеловодства, которые, как и сам мед, являются лекарством от ста болезней, подаренным природой и приготовленным для нас очень маленькой пчелкой.

Сегодня, когда коронавирус гуляет по планете, пчелиные дары имеют особую ценность! Пока ученые ищут защиту от новых вирусов, иммунитет человека укрепляется самым древним, и самым проверенным природным лекарством – медом.

С Всемирным днем пчел! И пусть сегодня в каждом доме, на каждом столе будет баночка янтарного меда – сладкая радость, несущая нам здоровье!