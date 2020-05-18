В ходе онлайн дискуссии с Ильхамом Алиевым были затронуты вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

«Отдельно коснулись темы совместной борьбы с распространением коронавируса, который ударил по нашим странам. Выразил азербайджанскому руководству искреннюю благодарность за отправленную в нашу страну гуманитарную помощь», – сообщил Игорь Додон.

Напомним, что на прошлой неделе по поручению главы Азербайджана специальным рейсом из Баку в Кишинев был доставлен груз весом в 30 тонн, состоящий из примерно 250 тысяч одноразовых шприцев, а также различных видов медицинских защитных средств.