В период пандемии и самоизоляции, когда отменились все живые выступления, артисты продолжают радовать новыми треками и целыми альбомами. Выкручивайте динамики на полную, это ТОП-5 самых свежих альбомов для карантинного вечера.

Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters. Альбом, стоивший восьмилетнего ожидания. Одна из самых непредсказуемых рок-музыкантов вновь поднимает планку откровенности в творчестве, превращая в бит собачий лай.

Dua Lipa – Future Nostalgia. Настоящий подарок от поп-принцессы современности в период, когда танцы становятся настоящим спасением в изоляции. Этот альбом не даст выдохнуть и заставит любого двигаться под ставшие внезапно сексуальными правила социального дистанцирования в «Don’t start now».

Lil Uzi Vert – Eternal Atake. Музыкальная аномалия в век интернета. Его честность перед слушателем о страхах, разбитом сердце и расшатанной нервной системе среди приевшихся строчек про пачки денег ощущается особенно важной.

Car Seat Headrest – Making a Door Less Open. Да что вам известно о боге инди-рока? Этот альбом явно прорывается сквозь все популярные веяния с неожиданными танцевальными рок-аранжировками и электро-битами, и этих ребят можно было бы назвать безрассудными, не будь они так хороши.

Waxahatchee – Saint Cloud. Цветущий сад для расслабления под остывший зеленый чай. Этот альбом, похожий на долгую прогулку со старинным другом, подарит надежду и долгожданное спокойствие.