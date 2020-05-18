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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Вдобавок к крошечным лапкам тираннозавр едва ли бегал

18 мая
15:01 2020
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Такие фильмы, как «Парк юрского периода», изображают тираннозавра устрашающим хищником, преследующим свою добычу на невероятной скорости. Однако выясняется, что мощные задние лапы тираннозавра не были созданы для бега.

Последние исследования Мэрилендского университета доказали, что такое развитие лап тираннозавра свидетельствует о длительном периоде медленной ходьбы. По мнению Томаса Холтца, профессора отделения геологии Мэрилендского университета, длинные задние конечности хищника развивались у тираннозавра таким образом, чтобы была возможность длительный период времени находиться в неподвижном состоянии, сохраняя энергию.

Так что, Спилберг в «Парке юрского периода» был не прав! Если вы столкнетесь с тираннозавром, то вполне сможете скрыться от него на джипе, например.

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