Коронавирус нанес Японии невиданные убытки
18 мая
15:01 2020
Впервые с 2015 года Япония впала в рецессию на почве увеличивающихся экономических потерь из-за коронавируса.
Япония не пошла на полную изоляцию, однако в апреле ввела режим чрезвычайного положения, что негативно повлияло на бизнес, зависящий от внешних поставок. В первый триместр 2020 года третья по величине экономика в мире терпит падение ВВП на 3,4%.
Правительство Японии уже объявило о реализации пакета мер по стимулированию экономики в рекордные $ 1 триллион.
По предварительным оценкам, общемировой ущерб из-за коронавируса составит $ 8,8 трлн.