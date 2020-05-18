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Газета "Кишиневские новости"

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Коронавирус нанес Японии невиданные убытки

18 мая
15:01 2020
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Впервые с 2015 года Япония впала в рецессию на почве увеличивающихся экономических потерь из-за коронавируса.

Япония не пошла на полную изоляцию, однако в апреле ввела режим чрезвычайного положения, что негативно повлияло на бизнес, зависящий от внешних поставок. В первый триместр 2020 года третья по величине экономика в мире терпит падение ВВП на 3,4%.

Правительство Японии уже объявило о реализации пакета мер по стимулированию экономики в рекордные $ 1 триллион.

По предварительным оценкам, общемировой ущерб из-за коронавируса составит $ 8,8 трлн.

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