Цена привлечения Молдовой средств на международных финансовых рынках будет значительно дороже, чем условия предоставления российского кредита. Об этом в социальной сети написал инвестиционный аналитик Думитку Викол, который работает в американском банке в Лондоне.

«На семь лет в условиях нынешнего рынка ставка составила бы около 4.5% в EUR и, возможно, около 7% в USD. Осенью/зимой, думаю, 3-3.5% в EUR», – считает Викол.

Так он прокомментировал намерение молдавского правительство разместить на международном рынке евробонды и привлечь необходимые средства для финансирования резко возросших нужд бюджета.

Напомним, что ранее Конституционный суд аннулировал решение парламента РМ о ратификации российского кредита в размере 200 млн евро с процентной ставкой 2% годовых. Обозреватели тогда отметили, что этот вердикт вызывает вопросы относительно экономической целесообразности. Часть из них даже предположила, что, кроме внутриполитических интересов, посредством решения КС международные финансовые игроки вынудят молдавские власти отказаться от льготных условий, чтобы затем предложить им необходимые средства по рыночным ставкам, которые в несколько раз дороже.