Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло, сообщивший, что ведомство установило его решающую роль в краже миллиарда

«Документы переведут на английский язык и отправят в США, чтобы экстрадировать гражданина Влада Плахотнюка в Молдову. Мы будем требовать оценки его имущества и компаний. Мы рассчитываем на поддержку общества. Это момент истины», – заявил Стояногло.

По словом генпрокурора, Влад Плахотнюк с помощью Илана Шора стал выгодополучателем 100 млн долларов США. «Сумма была направлены на приобретение банка, Дома Моды в Кишиневе. В то же время деньги были использованы в личных целях – для приобретения самолета, оплаты чартерных полетов и другого», – сказал Стояногло.

На имя Влада Плахотнюка будут возбуждены уголовные дела по статьям – организация преступной группы, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.