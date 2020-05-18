Заявление об этом сделал генеральный прокурор Александр Стояногло на брифинге для прессы

«В рамках расследования мы выявили, что гражданин Платон был незаконно осужден и незаконно отбывает наказание. Его приговор будет пересмотрен и гарантирует ему все права. Чтобы избежать всех спекуляций, дело будет пересмотрено», — сказал Стояногло.

Также Стояногло сообщил, что дело Платона заново рассмотрят в суде, чтобы выяснить, кто стоял за «этой фальсификацией». Вячеслав Платон был признан виновным в хищении средств из Banca de Economii и приговорен к 18 годам лишения свободы.

Генеральный прокурор уточнил, что с 2015 года было известно, что в краже миллиарда участвовали три группировки: Платона, Шора и Филата.

«Долгое время отчеты Kroll не публиковались. Теперь ясно почему. Было установлено, что в отчете Kroll-2 содержалась информация об еще одной влиятельной группе, о группе Плахотнюка. В результате расследования была подтверждена деятельность группы Плахотнюка в краже миллиарда», – уточнил Стояногло.