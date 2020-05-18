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Газета "Кишиневские новости"

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Сбежавшему в Израиль Илану Шору в Молдове выдвинут новое обвинение

18 мая
14:36 2020
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Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло на брифинге для прессы

«Шор активно участвовал в преступной организации, которая несет ответственность за кражу миллиарда – это группа Плахотнюка», – объяснил Стояногло.

Напомним, что в 2017 году Илан Шор был приговорен к 7,5 годам тюрьмы полузакрытого типа за нанесение материального ущерба и отмывание денег в особо крупных размерах. До вынесения окончательного приговора Шора отпустили под судебный контроль. Илан Шор сбежал из страны и сейчас находится в Израиле.

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