Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику

Сегодня на заседании кабинет министров примет ряд мер по поддержке населения в период кризиса. Ион Кику заявил, что речь идет о единовременных пособиях в 16 тыс. леев для медработников и сотрудников государственных ведомств, инфицированных коронавирусом непосредственно на рабочем месте. О дальнейшем начислении 100-процентной надбавки медикам, непосредственно задействованным в борьбе с COVID-19. Также речь пойдет об увеличении периода отсрочки для компаний, занятых в сфере туризма. Кроме того, будет одобрено положение о субсидировании процентной ставки для предпринимателей и продлен срок кредитования с трех до шести месяцев.