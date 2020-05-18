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Газета "Кишиневские новости"

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Какую поддержку получат экономические агенты, бюджетники и население

18 мая
11:51 2020
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Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику

Сегодня на заседании кабинет министров примет ряд мер по поддержке населения в период кризиса. Ион Кику заявил, что речь идет о единовременных пособиях в 16 тыс. леев для медработников и сотрудников государственных ведомств, инфицированных коронавирусом непосредственно на рабочем месте. О дальнейшем начислении 100-процентной надбавки медикам, непосредственно задействованным в борьбе с COVID-19. Также речь пойдет об увеличении периода отсрочки для компаний, занятых в сфере туризма. Кроме того, будет одобрено положение о субсидировании процентной ставки для предпринимателей и продлен срок кредитования с трех до шести месяцев.

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