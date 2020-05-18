Первые, пока еще промежуточные результаты клинических исследований российского препарата “Фавипиравир” оказались обнадеживающими: сроки болезни у пациентов с COVID-19 сократились в два раза, об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

“Фавипиравир” был в свое время разработан в Японии для лечения инфекционных заболеваний, вызванных РНК-вирусами. В конце апреля начались клинические испытания российского препарата в нескольких COVID-центрах, и спустя две недели разработчики отчитались о первых результатах. «Согласно полученным данным, 60 процентов пациентов из 40 человек, принимавших препарат, имели отрицательный тест на коронавирус уже после пяти дней после начала лечения, это в два раза быстрее, чем в группе стандартной терапии, – сообщили в Фонде. – Данные совпадают с результатами китайских исследований, которые также показали сокращение среднего срока болезни с 11 дней до 4-5».

Сейчас лечение пациентов в рамках клинических исследований проводят в шести клиниках в Москве, Смоленске и Нижнем Новгороде, в том числе в COVID-госпиталях МГМУ им. Сеченова, МГУ им. Ломоносова, Центральной клинической больницы.

Пока курс лечения новым препаратом прошли около 40 пациентов, а всего исследование охватит 330 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в 30 клиниках восьми регионов.

“Первые позитивные результаты исследования будут способствовать получению ускоренного разрешения на начало применения препарата от Минздрава России, что позволит начать лечение пациентов “Фавипиравиром” во всех регионах страны, – сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. – Применение препарата позволит сократить срок пребывания инфицированных COVID-19 пациентов в стационаре и снизит потребность в открытии новых стационаров. Уже произведено 250 курсов препарата, еще 1500 курсов – в стадии производства”. Общие мощности позволят производить до 600 000 курсов в год. При этом участники проекта отмечают, что исследования нового лекарства продолжатся и после его регистрации, чтобы отследить его безопасность и эффективность в долгосрочной перспективе, сообщает https://rg.ru/2020/05/14/.