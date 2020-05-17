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Газета "Кишиневские новости"

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Из-за карантина американские студенты требуют назад плату за обучение

17 мая
19:11 2020
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По их мнению, занятия онлайн не так эффективны, как очное посещение

На этом основании студенты Чикагского университета требуют возврата половины стоимости контракта за весенний триместр.

Сначала студенты подали петицию, собравшую 2000 подписей, а потом устроили забастовку. Администрация университета пока на уступки не идет. Все, что она может предложить – оставить в следующем году на нынешнем уровне стоимость обучения и проживания в общежитии. А тем, у кого нет средств, рекомендуется просить о льготах или отсрочке, опять же, на следующий учебный год.

Чикагских студентов поддерживают их коллеги по всей стране. Кое-где дело дошло даже до коллективных исков в суд. Впрочем, юристы считают, что выиграть подобные дела вряд ли удастся, сообщает «Голос Америки».  

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