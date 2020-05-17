Из-за карантина американские студенты требуют назад плату за обучение
По их мнению, занятия онлайн не так эффективны, как очное посещение
На этом основании студенты Чикагского университета требуют возврата половины стоимости контракта за весенний триместр.
Сначала студенты подали петицию, собравшую 2000 подписей, а потом устроили забастовку. Администрация университета пока на уступки не идет. Все, что она может предложить – оставить в следующем году на нынешнем уровне стоимость обучения и проживания в общежитии. А тем, у кого нет средств, рекомендуется просить о льготах или отсрочке, опять же, на следующий учебный год.
Чикагских студентов поддерживают их коллеги по всей стране. Кое-где дело дошло даже до коллективных исков в суд. Впрочем, юристы считают, что выиграть подобные дела вряд ли удастся, сообщает «Голос Америки».