По их мнению, занятия онлайн не так эффективны, как очное посещение

На этом основании студенты Чикагского университета требуют возврата половины стоимости контракта за весенний триместр.

Сначала студенты подали петицию, собравшую 2000 подписей, а потом устроили забастовку. Администрация университета пока на уступки не идет. Все, что она может предложить – оставить в следующем году на нынешнем уровне стоимость обучения и проживания в общежитии. А тем, у кого нет средств, рекомендуется просить о льготах или отсрочке, опять же, на следующий учебный год.

Чикагских студентов поддерживают их коллеги по всей стране. Кое-где дело дошло даже до коллективных исков в суд. Впрочем, юристы считают, что выиграть подобные дела вряд ли удастся, сообщает «Голос Америки».