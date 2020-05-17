У этого корабля непростая судьба

Как известно из истории Второй мировой войны, 7 декабря 1941 года Япония напала на военно-морскую базу США Перл-Харбор. Во время этой атаки линкор «Невада» был торпедирован и затонул, унеся с собой на дно 60 моряков.

Через некоторое время корабль был поднят и после ремонта опять встал на боевое дежурство. Он, в частности, был задействован в высадке союзных войск в Нормандии, что знаменовало открытие Второго фронта в войне против гитлеровской Германии.

Когда война завершилась, «Невада» была в числе судов, используемых в ходе испытаний ядерного оружия на атолле Бикини. При этом линкор значительно пострадал и набрал внушительную дозу облучения. Использовать его дальше было небезопасно, и судно решили затопить. На этот раз не вражескими торпедами, а снарядами собственной армии.

И вот теперь, по сообщению Fox News, обломки линкора были обнаружены в ходе поисковой экспедиции. «Невада» лежит на дне Тихого океана на глубине около 5 км.