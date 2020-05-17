Вместо кресел в зале – двуспальные кровати

Это ноу-хау принадлежит французской сети кинотеатров «Les Cinemas Gaumont Pathe». Мест в зале немного: кроватей всего одиннадцать. Каждая кровать застелена свежим бельем (его меняют после каждого сеанса), а при входе каждому зрителю выдают тапочки. Кроме «лежачего» зала имеется и другой – «мягкий сидячий», с одно- и двухместными диванами.

Популярность у новинки бешеная, билеты расхватывают в мгновение ока. Хотя удовольствие и недешевое: 49 швейцарских франков (примерно 50 долларов США). В стоимость входят закуски и напитки, сообщает deti.fm.

В общем, жители Женевы, которым очень хочется среди дня прилечь и даже вздремнуть, а негде, теперь знают, куда идти.