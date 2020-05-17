Любопытный казус произошел в воскресенье, 17 мая, на митинге в центре столицы

Протестующего прервали во время выступления, как только он начал критиковать главного обвиняемого в деле о похищении миллиардов из банковской системы Илана Шора.

«Шор, если ты такой правильный, каким хочешь казаться, и не сделал ничего плохого стране, почему ты в Израиле, а не здесь? Здесь, чтобы показать, что никого не боишься. А ты поехал туда и оттуда выступаешь с заявлениями. Наши соотечественники работают в Израиле и помогают стране подняться. А ты сделал все, чтобы она упала вниз. Позор!» – взывал выступающий.

Но в этот момент некие соратники стали усиленно показывать ему знаками требование прервать речь и покинуть сцену. Да уж, видимо, не смогли организаторы просчитать подлинные настроения в массах. Вот и опростоволосились. Хотя, с другой стороны, может, таким образом многим заблуждающимся станет более понятно, откуда на самом деле дуют майские протестные ветра.