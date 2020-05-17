В воскресенье, 17 мая, протестующие в центре столицы Молдовы в выступлениях подвергли резкой критике политический туризм в парламенте

«Мы воевали за то, чтобы государство стало притоном контрабандистов? Один продается за 100 тыс., другой – за 300 тыс., кто-то за 50 тыс. долларов», – звучали риторические вопросы на акции протеста. Его участники предложили наказать коррумпированных политиков.

«Депутаты продаются по 300-400 тыс. долларов», – говорил с возмущением один из выступающих.

Напомним, что в последние несколько недель несколько депутатов ДПМ покинули формирование и вступили в группу Pro-Moldova, возглавляемую Андрианом Канду, и в Партию «Шор». Комментируя произошедшее, многие из политиков говорили о внушительных суммах вознаграждений, полученных перебежчиками.

Участники акции потребовали проведения досрочных парламентских выборов, к которым следует допустить только тех, кто не связан с олигархическими кланами.

Организаторы акции подчеркивали, что ассоциации ветеранов оказались разрозненными. Напомним, что именно по этой причине часть из них отказалась от участия в протестах из-за эпидемиологической обстановки, выступив за цивилизованный диалог с правительством.