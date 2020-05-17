В воскресенье, 17 мая, в центре Кишинева состоялся протест, который активно поддержали политик Ренато Усатый и похититель миллиардов, скрывающийся от правосудия, Илан Шор

На эту акцию отреагировал премьер-министр Ион Кику, который в социальной сети рассказал о действиях правительства по поддержке участников вооруженных конфликтов.

«Вопреки сложной эпидемиологической ситуации в стране и мире, некоторые безответственные политики организуют и призывают ветеранов участвовать в массовых протестах. Понятно, что для Усатого или Шора здоровье или жизнь ветеранов – последнее, что их интересует. Дестабилизация – вот их иллюзорная мечта», – написал Кику.

Среди протестующих было много членов и активистов «Платформы DA». Некоторые СМИ сообщили, что защитные маски и перчатки для участников акции протеста приобретались на деньги Шора.

Примечательно, что участники митинга осудили политический туризм в парламенте, «где депутаты продаются по 300-400 тыс. долларов».

В СМИ появилась информация, что протест финансируется, кроме скрывающегося от молдавского правосудия и главного фигуранта в деле о банковском мошенничестве Илана Шора, еще и тираспольским олигархом Виктором Гушаном.