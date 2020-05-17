Вчера минздрав сообщил о 189 новых случаях инфицирования коронавирусом, из которых 12 зафиксированы в Приднестровье.

Всего проведено тестов за прошедший день – 1429, из которых первичных – 1180 и повторных – 249.

Из 189 новых зараженных 30 – медицинские работники, в том числе 9 врачей, 13 медсестер и 8 из состава вспомогательного персонала.

Минздрав сообщил о новых 3 случаях смертей, вызванных COVID-19, в числе которых две женщины 64 лет (из Единец) и 77 лет (из Кишинева), а также 67-летний мужчина из Кишинева.

У всех умерших были сопутствующие заболевания: хроническая почечная недостаточность, инсульт, ишемический инсульт, смешанный цирроз печени, хроническая болезнь почек, диабет II типа. Общее число смертей, по информации минздрава, на вечер вчерашнего дня 207 человек.

Выздоровевших на сегодняшний день 2444 человека.