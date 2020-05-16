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Газета "Кишиневские новости"

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Италия снимает ограничения на передвижение и открывает границы

Италия снимает ограничения на передвижение и открывает границы
16 мая
14:46 2020
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Начиная с 3 июля, пересечение итальянской границы вновь станет возможным. Такое постановление подписало правительство Италии в рамках снятия ограничительных мер.

Передвижение между регионами, строго запрещенное до недавнего времени, также будет разрешено от 3 июля.

Поэтапное снятие ограничительных мер в Италии началось 4 мая, когда гражданам разрешили прогулки в парках и вновь открыли заводы. С 18 мая возобновят работу рестораны и магазины.

На сегодняшний день Италия занимает пятое место по числу зараженных и третье место после Великобритании и США по показателям смертности среди граждан от вируса. Погибло в стране от COVID-19 более 31 600 человек.

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