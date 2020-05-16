Начиная с 3 июля, пересечение итальянской границы вновь станет возможным. Такое постановление подписало правительство Италии в рамках снятия ограничительных мер.

Передвижение между регионами, строго запрещенное до недавнего времени, также будет разрешено от 3 июля.

Поэтапное снятие ограничительных мер в Италии началось 4 мая, когда гражданам разрешили прогулки в парках и вновь открыли заводы. С 18 мая возобновят работу рестораны и магазины.

На сегодняшний день Италия занимает пятое место по числу зараженных и третье место после Великобритании и США по показателям смертности среди граждан от вируса. Погибло в стране от COVID-19 более 31 600 человек.