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Газета "Кишиневские новости"

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Чешские СМИ обвинили российского дипломата в перевозке яда

12 мая
20:46 2020
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Российское посольство в Праге попросило о защите для одного из своих дипломатов. В эфире чешского телеканала CT1 прозвучало обвинение и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова в перевозке яда.

На своей странице на Facebook посольство России, не называя имен, заявило об угрозах, поступающих в адрес их сотрудника. Сам Кончаков заявил, что ввез в страну только «дезинфицирующее средство и конфеты».

Напомним, что в прошлом месяце чешский еженедельник Respekt опубликовал материал, в котором было сказано, что некий российский дипломат ввез в страну яд рицин с целью нападения на чешских политиков.

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