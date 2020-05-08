Она представляет собой человека и кота, которые сидят в небольшом прозрачном металлическом кубе. Памятник установил неизвестный художник, сообщает ТАСС.

Вообще-то без разрешения специальной комиссии никакие арт-объекты в Санкт-Петербурге устанавливать не разрешается. И если это происходит, такой художественный «самострой» просто сносят. Но горожанам скульптура так понравилась, что они попросили не трогать ее. Власти пошли навстречу петербуржцам, включили памятник самоизоляции в число официально зарегистрированных и лишь перенесли его в другое, более удобное место.