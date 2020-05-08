Пятница, 8 мая 2020, 23:04

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Швеции открыли ресторан… на одного клиента

08 мая
19:36 2020
Версия для печати

Как известно, в период пандемии коронавируса собираться большими группами запрещено. Даже в Швеции, где строгие карантинные меры не вводились, несмотря на высокий уровень заболеваемости.

И вот супруги, живущие на западе страны, решили в этих условиях открыть оригинальный бизнес. Они создали ресторан на одного клиента, а столик установили прямо под открытым небом посреди прекрасного луга. То есть социальная дистанция соблюдается безукоризненно, а заказанные блюда будут подаваться по своеобразному фуникулеру – в корзиночке по натянутому канату. Об этом рассказал портал «Spiegel online».

Идея понравилась жителям окрестностей, уже прислано много заявок с просьбой забронировать столик. Тем более, что владельцы не назначают фиксированную цену на свои услуги. Они согласны, чтобы каждый клиент заплатил, сколько может.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,72+0,33%
EUR19,21+0,38%
GBP21,99+0,62%
UAH0,66+0,20%
RON3,98+0,39%
RUB0,24+0,96%

Курсы валют в MDL на 08.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд