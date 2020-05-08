Как известно, в период пандемии коронавируса собираться большими группами запрещено. Даже в Швеции, где строгие карантинные меры не вводились, несмотря на высокий уровень заболеваемости.

И вот супруги, живущие на западе страны, решили в этих условиях открыть оригинальный бизнес. Они создали ресторан на одного клиента, а столик установили прямо под открытым небом посреди прекрасного луга. То есть социальная дистанция соблюдается безукоризненно, а заказанные блюда будут подаваться по своеобразному фуникулеру – в корзиночке по натянутому канату. Об этом рассказал портал «Spiegel online».

Идея понравилась жителям окрестностей, уже прислано много заявок с просьбой забронировать столик. Тем более, что владельцы не назначают фиксированную цену на свои услуги. Они согласны, чтобы каждый клиент заплатил, сколько может.