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Газета "Кишиневские новости"

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Кто вновь захватил Конституционный суд в Молдове?

07 мая
23:31 2020
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Решение Конституционного суда аннулировать российский кредит в размере 200 млн евро подтверждает, что это ведомство захвачено в целях продвижения политических и олигархических интересов, считают в Партии социалистов

ПСРМ выражает сожаление, что судьи при принятии решения руководствовались не конституционными положениями и интересами граждан страны, а узкими политическими целями, за которыми маячат олигархи, намеревающиеся вернуться в страну.

Сегодня Молдова проиграла. Проиграли демократия и правовое государство. Те, кто снова захватил Конституционный суд и продвигал это антинациональное, антинародное решение, должны взять на себя всю ответственность. Решение является и опасным прецедентом для будущих международных соглашений, которые легко могут быть отменены Конституционным судом ради смутных интересов.

ПСРМ совместно с правительством и президентом страны Игорем Додоном приложит все усилия, чтобы найти решения для того, чтобы граждане вовремя получали пенсии и зарплаты, социальные пособия, а экономические агенты – поддержку для сохранения рабочих мест, для ремонта дорог и уличного освещения.

Мы остаемся вместе с народом, а не с безответственными политиками, которые повернулись к нему спиной и борются только за интересы олигархов, предпринимающих действия, чтобы вновь захватить страну, говорится в заявлении Партии социалистов.

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