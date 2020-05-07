Президент Молдовы считает, что сегодня Конституционный суд создал крайне опасный прецедент в отношении международных соглашений, которые Республика Молдова подписала или подпишет, в том числе политических соглашений

«После сегодняшнего решения, весьма вероятно, мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт действует под влиянием политиков.

Те, кто сегодня инициировали эту процедуру в КС и оставили молдаван без денег, должны будут ответить перед лицом граждан. Здесь я подразумеваю политическую группировку, партии и интересы Майи Санду, Илана Шора, Андрея Нэстасе и Андриана Канду», – пояснил Игорь Додон.