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Газета "Кишиневские новости"

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Инициаторы постыдной процедуры в КС должны ответить перед гражданами

07 мая
23:26 2020
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Президент Молдовы считает, что сегодня Конституционный суд создал крайне опасный прецедент в отношении международных соглашений, которые Республика Молдова подписала или подпишет, в том числе политических соглашений

«После сегодняшнего решения, весьма вероятно, мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт действует под влиянием политиков.

Те, кто сегодня инициировали эту процедуру в КС и оставили молдаван без денег, должны будут ответить перед лицом граждан. Здесь я подразумеваю политическую группировку, партии и интересы Майи Санду, Илана Шора, Андрея Нэстасе и Андриана Канду», – пояснил Игорь Додон.

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