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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: 9 Мая – день памяти, день скорби, день радости

Игорь Додон: 9 Мая – день памяти, день скорби, день радости
07 мая
21:01 2020
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«Приближается долгожданный и любимый многими праздник – День Победы. В этом году мы встречаем его в 75-й раз, пусть и в непростой ситуации. Я уверен, что, несмотря на все сложности, на вызовы, связанные с пандемией, мы с вами обязательно достойно встретим и отметим 9 мая юбилейную дату – 75 лет Победы.

9 Мая – это день освобождения от нацизма, это день памяти, день скорби, день радости.

Почти в каждой семье есть своя фронтовая история – давайте их вспомним и расскажем нашим детям, посмотрим вместе с ними фильмы о войне и споем песни военных лет», – написал в соцсетях Игорь Додон.

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