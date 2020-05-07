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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове будут выяснять, куда потрачены взятые с 2009 года кредиты

07 мая
20:31 2020
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Последние 10 лет, когда прежнее руководство страны брало кредиты и гранты у Запада, это никого не волновало, и никто не обращался в Конституционный суд для того, чтобы спросить: а куда пошли деньги?

С учетом сложившейся ситуации нынешние власти намерены поднять этот вопрос, заявил президент Игорь Додон.

«Я поручил коллегам и попросил правительство, чтобы мы взяли всё финансирование с 2009 года, которое получала Молдова, и чтобы был представлен детальный отчет в парламенте. Нужно выяснить, куда были потрачены эти деньги, на каких условиях они были получены. Пусть люди знают, что Европейский союз дал столько правительству Филипа или Филата, что Румыния дала столько, на каких условиях, куда было потрачено. Важно, чтобы люди об этом знали», – сказал глава государства.

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