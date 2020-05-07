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Газета "Кишиневские новости"

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Конституционность Соглашения об ассоциации РМ с ЕС под вопросом

07 мая
18:56 2020
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Комментируя требование оппозиции аннулировать российский кредит, бывший вице-премьер-министр Александр Муравский заявил, что договора заключаются исходя из целесообразности. А целесообразность есть категория политическая, а не юридическая.

«Решения политического характера принимают правительство и парламент, которые и несут политическую ответственность перед лицом своих избирателей. Интересно, по какому пути рассуждений пойдёт КС: по пути иллюзорной защиты суверенитета или по пути юридической трактовки события?» – задался вопросом Муравский.

По его мнению, судьи КС могут создать прецедент с далеко идущими последствия, если не пойдут по пути юридической трактовки.

«Если по первому, то надо идти дальше и ставить вопрос о конституционности Соглашения об ассоциации РМ с ЕС, всех меморандумов Республики Молдова с МВФ и ВБ, членства в Совете Европы и обязательств исполнять решения ЕСПЧ и т.д. и т.п., в которых постоянно и сильно затрагиваются вопросы ограничения суверенитета Республики Молдова», – предостерегает Муравский.

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