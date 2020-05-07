75 лет Победы в Великой Отечественной войне – наш общий славный юбилей

Об этом заявила председатель парламента РМ Зинаида Гречаный в рамках парламентской онлайн-конференции, с участием председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, руководителями и представителями парламентов стран СНГ, государств Центральной и Восточной Европы, депутатами Европарламента, видными политическими и общественными деятелями.

«Для наших стран и народов нет, пожалуй, более объединяющей всех нас исторической даты. Молдавский народ считает полноправно эту войну – Великой Отечественной», – сказала она.

Гречаный отметила, что в Молдове уделяется особое внимание сохранению памяти о ВОВ.

«Президент принял решение вручать высшую награду, Орден Республики, ветеранам ВОВ. Мы вручаем также юбилейную медаль “75 лет Победы”. В этом году реконструирован главный мемориал – “Вечность” – в Кишиневе. На окраине Шерпен установлен Поклонный крест в честь воинских частей, сражавшихся на Шерпенском плацдарме весной-летом 44-го года», – рассказала спикер.

Гречаный поведала и о создании в Молдове документальных фильмов о событиях тех времен. Очень важно, сказала она, заботиться о ныне живущих ветеранах, в связи с чем парламент принял ряд законов о материальной поддержке этой категории граждан.

«Память о Великой Отечественной войне и о Великой Победе является основой нашего общего самосознания, нашего единства. Крайне важно, чтобы мы не забывали это и координировали усилия по сохранению памяти о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой», – подытожила Зинаида Гречаный.