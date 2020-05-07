Четверг, 7 мая 2020, 20:42

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Сторонники объединения с Румынией грозят выйти на уличные протесты

07 мая
13:21 2020
Версия для печати

Движение Unirea, объединяющее пять партий и выступающих за вхождение Республики Молдова в состав Румынии, обвинило Игоря Додона в том, что он толкает страну в орбиту влияния России, сообщается в декларации формирования.

«Отказываясь или имитируя отсутствие денежной помощи от ЕС, МВФ и США, режим Додона пытается материально связать Молдову с Россией через так называемый кредит в 200 миллионов евро, который может превратиться в 2 миллиарда или даже в 20 миллиардов», – полагают унионисты. Они призывают население выйти на уличные протесты в случае, если власти все же примут финансовую помощь от Москвы.   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,66–0,06%
EUR19,10+0,08%
GBP21,81+0,12%
UAH0,66+0,25%
RON3,96+0,01%
RUB0,24+1,20%

Курсы валют в MDL на 07.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд