Движение Unirea, объединяющее пять партий и выступающих за вхождение Республики Молдова в состав Румынии, обвинило Игоря Додона в том, что он толкает страну в орбиту влияния России, сообщается в декларации формирования.

«Отказываясь или имитируя отсутствие денежной помощи от ЕС, МВФ и США, режим Додона пытается материально связать Молдову с Россией через так называемый кредит в 200 миллионов евро, который может превратиться в 2 миллиарда или даже в 20 миллиардов», – полагают унионисты. Они призывают население выйти на уличные протесты в случае, если власти все же примут финансовую помощь от Москвы.