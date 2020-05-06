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Газета "Кишиневские новости"

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Россия всегда готова оказать Молдове всестороннюю поддержку

06 мая
23:26 2020
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Сегодня на телеканале Россия-24 вышло интервью президента Республики Молдова Игоря Додона с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом.

Основной темой нынешней беседы Михаила Гусмана с Игорем Додоном стала тема победы всего советского народа в Великой Отечественной войне. Затронули собеседники и ряд других вопросов, например, о состоянии молдавско-российских отношений.

Вот, что об этом сказал телеканалу ACCENT TV Михаил Гусман: «Президент Молдовы выступает за полноценное и плотное сотрудничество с Россией, прекрасно понимаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Это реалистический и прагматический подход, потому что Россия исторически готова оказать Молдове всестороннюю поддержку. Да взаимовыгодную, да взаимополезную, но при этом достаточно большую поддержку».

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