Сегодня на телеканале Россия-24 вышло интервью президента Республики Молдова Игоря Додона с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом.

Основной темой нынешней беседы Михаила Гусмана с Игорем Додоном стала тема победы всего советского народа в Великой Отечественной войне. Затронули собеседники и ряд других вопросов, например, о состоянии молдавско-российских отношений.

Вот, что об этом сказал телеканалу ACCENT TV Михаил Гусман: «Президент Молдовы выступает за полноценное и плотное сотрудничество с Россией, прекрасно понимаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Это реалистический и прагматический подход, потому что Россия исторически готова оказать Молдове всестороннюю поддержку. Да взаимовыгодную, да взаимополезную, но при этом достаточно большую поддержку».