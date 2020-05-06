Все антигосударственные силы с помощью внешних «партнеров» объединились против находящейся у власти Партии социалистов

Такое мнение высказал лидер национального движения «Воевод», муниципальный советник от ПСРМ Николай Паскару, передает Noi.md. Он отметил, что не один Владимир Плахотнюк успел обогатиться за счет граждан и теперь тратит эти деньги на возвращение прежних позиций. С Плахотнюком заодно и «богатенький Буратино» Илан Шор, и Ренато Усатый, который подозревается по делу о ландромате.

«Вы видите, как переполошились все эти западные лакеи из-за российского кредита?! А ведь это прямая провокация экономического кризиса в стране», – подчеркнул Николай Паскару.

«На фоне охлаждения отношений с Белоруссией, Казахстаном, открытого противостояния с Украиной – молдавско-российское укрепление связей приобрело особую семантику. Причем, даже на фоне того, что российские органы печати сумели взять под контроль местные барыги. Я говорю сейчас о “Спутник Молдова”, который продолжает почему-то контролировать Илан Шор, действующий против президента РМ. Выдержим ли мы всё это – вот вопрос…», – написал лидер национального движения «Воевод».

«Заметим, кстати, что помощь от ЕС идет теперь не в казну Молдовы, а в кошельки НПО. То есть деньги ЕС снова, как до 2009 года, работают против нас! Материальная основа для госпереворота уже заложена. Хватит ли на новую борьбу сил у президента и премьера, сдерживавших ситуацию с коронавирусом вопреки самым мрачным прогнозам ВОЗ?» – задался вопросом Николай Паскару.

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