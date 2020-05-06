Орган Гражданской авиации (ОГА) потребовал начать процедуру по выплате долга компанией ”Avia Invest” SRL в размере 22,35 млн леев. В сообщении ведомства указывается, что компания-концессионер аэропорта, которая принадлежит Илану Шору, задерживала выплаты, начиная с 2017 года. Премьер Ион Кику отметил, что наряду с тем, что «инвестор» грабит каждого пассажира на 9 евро, он «позволяет» себе еще и не оплачивать государственные сборы. На своей странице в социальной сети глава кабмина сообщил, что правительство примет необходимые меры.

«5 июля 2019 года кто-то предоставил «инвестору» единственного нашего аэропорта каникулы по оплате задолженностей перед государством. Не понимаю, что заставляет некоторых надеяться, что нынешнее правительство продолжит в том же духе?» – написал премьер. Орган Гражданской авиации уточняет, что долги образовались в период, когда аэропорт работал в обычном режиме, а пассажиропоток рос.

«Соответствующие суммы взимались компанией «Avia Invest» SRL с пассажиров, чтобы направить их в бюджет, но использовались средства в других целях», – отмечается в сообщении ОГА. Напомним, что группа Pro Moldova, возглавляемая Андрианом Канду, потребовала на время ЧП освободить от выплаты задолженностей экономических агентов.